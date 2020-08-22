台南文旦銷往新加坡最大華人超市，今年首櫃啟航。（劉秀芬攝）

目前台南文旦進入採收期，國外訂單紛紛湧入，8月11日剛啟動最遠航距銷往加拿大多倫多當地最大華人超市－大統華超市，台南市長黃偉哲22日再度宣布，將8.8公噸的台南文旦外銷到新加坡最大零售超市－職總超市，持續增加台南文旦外銷量，讓農民大賺錢。

農糧署南區分署課長曾世昌、台南區農改場副場長羅正宗、農業局長謝耀清、麻豆農會總幹事孫慈敏、清泉果園負責人李孟翰及李麗芬、宏宇農技經理張又權、立委郭國文及市議員吳通龍、陳秋宏等各界貴賓到場共同見證台南文旦封櫃啟運新加坡。

黃偉哲市長表示，非常高興見證今年第1櫃台南最優質的麻豆文旦銷往新加坡最大華人超市，由於新加坡華人占9成以上，且消費力很高，相信新加坡會是很不錯的藍海市場。

黃偉哲說，目前麻豆文旦已經採收3成5，距離中秋還有一段時間，文旦的銷售應該可以平穩，甚至讓價格拉上來，市府也會持續努力讓內外銷都暢旺，使消費者能夠品嘗到最好吃的台南文旦，也讓我們的柚農朋友的收益增加，都能夠過個好的中秋佳節。

在貿易商友椿農協公司和安業果菜運銷合作社合作下，22日將台南文旦輸往新加坡最大連鎖超市－職總超市（NTUC Fairprice Pte Ltd），這家超市擁有146家分店，可望帶來熱烈的買氣。

安業果菜運銷合作社理事主席李孟翰表示，台南文旦品質穩定深受貿易商青睞，去年他們共外銷50多個貨櫃的文旦到新加坡、香港、大陸等地，今年截至目前為止已將168公噸台南文旦銷往國外，目前訂單仍持續進來。

農業局長謝耀清表示，8月中下旬進入文旦採收旺季，去年全國外銷總量為4912公噸，主要出口國為中國4370公噸，占89％，次為香港395公噸，占8％，新加坡為65公噸，約1％。農業局於本次文旦外銷新加坡後，已著手規畫外銷日本的相關作業。

農業局除透過多元通路規畫行銷活動刺激文旦買氣，同時也啟動第一階段加工作業，總計目標量為1000公噸，將果品分流加工製成果汁、果乾、果醬等，截至8月19日登記加工量達630公噸，市府利用外銷、內銷、加工三箭齊發做好今年文旦產銷調節作業。

(中時 )