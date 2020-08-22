台中登山客爬阿里山石山引水道 慘摔50公尺深谷 14:412020/08/22 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣消防局中午1點12分獲報後，派遣阿里山分隊及奮起湖分隊人員前往救援。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣消防局中午1點12分獲報後，派遣阿里山分隊及奮起湖分隊人員前往救援。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真） 來自台中市的40名登山客，今天到阿里山鄉的石山引水道登山，其中1名登山客不慎跌落約50公尺深山谷，嘉義縣消防局中午1點12分接獲南投縣消防局轉報，傷者目前意識清楚，已派遣阿里山分隊及奮起湖分隊人員前往救援，預計大約1小時抵達事故地點。 (中時 ) #登山客 #引水道 #縣消防局 #阿里山 #消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏科大碩生上山採樣本失聯5天 家屬心急如焚盼找人 11:512020/08/18 社會 浪漫台3線手作步道 自然生態工法打造新亮點 14:362020/08/18 寶島 瑞芳3人爬「劍龍稜」脫力走不下山 消防出動6車18人疾馳救援 19:102020/08/19 社會 看屋筆記： 新店區央泱長虹 (個案＋價格分析) 11:082020/08/20 建案開箱-新北 看屋筆記：新莊區新莊風華(個案＋價格分析) 09:412020/08/20 建案開箱-新北 看屋筆記： 新莊勝旺興(個案＋價格分析) 10:152020/08/19 建案開箱-新北 看屋筆記：台南中西區凌波揚(個案＋價格分析) 11:492020/08/20 建案開箱-台南 中市府助圓夢 18弱勢兒勇登合歡群峰 04:102020/08/18 地方新聞 宜蘭傳藝老爺行旅秋日輕旅行專案每房4,300元起 17:312020/08/19 財經 愛買台中水湳店 猶如逛購物中心 04:102020/08/20 時尚消費 社會熱門新聞 索馬利蘭建交不用中華民國 蔡英文被告發外患罪 - 社會 科大生自撞砂石車2死大逆轉 新證據曝光 司機曾下車查看 - 社會 情侶撞砂石車雙亡 騎士生前發文曝光 留言全要他騎車小心 - 社會 碩士男撿屍嫩妹摩鐵客滿公廁硬上 法官聽他說「前5次都沒事」火了 - 社會 人妻爽戰舊情人感染 還傳鹹訊「瘀青了 被你虐待的證據」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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