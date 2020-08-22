嘉義縣消防局中午1點12分獲報後，派遣阿里山分隊及奮起湖分隊人員前往救援。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真）

來自台中市的40名登山客，今天到阿里山鄉的石山引水道登山，其中1名登山客不慎跌落約50公尺深山谷，嘉義縣消防局中午1點12分接獲南投縣消防局轉報，傷者目前意識清楚，已派遣阿里山分隊及奮起湖分隊人員前往救援，預計大約1小時抵達事故地點。

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