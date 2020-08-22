大聯盟開季至今仍有兩位打擊率維持在4成以上的「4割男」，洛磯左打布萊克曼(Charlie Blackmon)以0.417打擊率領先全聯盟。排名第2的是洋基右打勒瑪修(DJ LeMahieu)，勒瑪修有0.411打擊率但是目前受傷。

大聯盟已經79年未出現4割男，前一次是1941年的紅襪傳奇泰德威廉斯(Ted Williams)。然而當年只有16支球隊，也沒這麼多暴力投手，後來聯盟不斷擴充，1998年終於達到30隊，維持打擊率的難度也愈來愈高。

今年受限於新冠疫情，打者只會碰上同區的投手，但4成打擊率還是太難了，棒球之神貝比魯斯(Babe Ruth)最多打到0.393(他該年是全壘打王與打點王)。布萊克曼說：「今年球季還早，以4成打擊率為目標不切實際，我個人也不會這樣做。」他近年長打火力攀升，從開路先鋒轉為核心棒次。

勒瑪修是2016年國聯打擊王(0.348)，布萊克曼是2017年國聯打擊王(0.331)，巧合的是兩人當年都是洛磯球員，布萊克曼10年來從未轉隊，勒瑪修2019年轉到洋基。要進入打擊排行榜，必須每場平均3.1次打席，所以缺陣太久是不算的。布萊克曼至今26戰全勤，勒瑪修打了19場。

(中時新聞網)