彰化縣衛生局日前主動採檢無症狀美國返台少年，遭中央出動政風處調查，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的負面聲量也跟著升高。對此，陳時中表示，我們又不是在當明星，政策越正確，好感度就會越高，會朝向施政正確的方向來走。

(中時 )