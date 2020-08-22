兩岸若開戰台灣能撐多久？一直以來都是歷任國防部長無法迴避的考題。淡江大學戰略研究所副教授黃介正表示，問題不在於國軍能撐多久，而是我們的經濟、民生、民心可以撐多久。

黃介正指出，現代局部戰爭的特色是「勝敗速決」，1991年波灣戰爭打了42天，2003年伊拉克戰爭打了20天。回到兩岸戰爭，問題不在於國軍可以撐多久，而是我們的經濟、民生、民心可以撐多久。武裝部隊或許還可以打，可是當停水、停電、斷網路，整個社會支撐力可以撐多久？這已經不是軍人有沒有勇氣持續作戰的問題。

黃介正進一步指出，比起兩岸直接開戰，對台灣風險更高的是當美中發生衝突，我們多久會被拖下水？或是當美國出嘴，強烈、建議、希望台灣做些什麼事情，我們該怎麼回應？

前國安局長蔡得勝認為，中共對台動武會打癱瘓戰不會打殲滅戰，中共已經有打癱瘓戰的條件，最高策略是以戰逼彈，不是真的想佔領台灣。我們現在該考慮的是台灣的承受力，一旦中共飛彈打過來，也許可以抵擋第一波，但是第二波、第三波還能承受得住嗎？

蔡得勝表示，這幾年政治人物為了選票考量，操作很多似是而非觀念充斥社會。台灣政治人物為了選票高估了美國防衛台灣的決心，低估中共犯台意念與能力。兩岸是否戰爭就中共而言是政治考量問題，不是軍事能力問題，戰場在台灣，台灣一定是輸家。讓中共「政治上太悲觀、軍事上太樂觀」為台灣戰略安全大忌。

蔡得勝說，中共建政以來打得戰爭都是宣告勝利之後撤退談判，因此對於台灣就是「以戰逼談」。我過去對台灣民心士氣很有信心，但是今天又有多少人願意為這塊土地犧牲？過去國際互動沒這麼頻繁，很多人資產都在台灣，必定要拼死一戰；今天很多人可以把資產移往國外，人只要有第二種選擇，就不會選擇跟台灣一起死，現在的情況就是台灣不耐打。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，不論兩岸政治情勢是否緩和，共軍軍機與軍艦的遠海長航訓練不可能停止，我軍與共軍在空中或海上「短兵相接」的情形已無法避免。若沒有「意外防止機制」，不僅大幅增加部隊的戰備壓力，還可能擦槍走火，引發雙方都未預期、也不樂見的危機。

(中時 )