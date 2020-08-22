大稻埕煙火今展開 陳時中：人多的時候口罩戴起來 14:422020/08/22 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大稻埕煙火將在今晚展開，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，在這個場合要保持1公尺距離有點困難，一定要戴口罩，將口罩戴在身上。 陳時中表示，民眾到了會場，人多的時候一定要把口罩戴起來，會特別提醒執行單位多加宣導。至於要不要強制在8大場所戴口罩，仍有待觀察。 (中時 ) #口罩戴 #大稻埕煙火 #展開 #陳時中 #戴口罩 也許您會感興趣 推薦閱讀 Top2 女星昔真槍實彈「不戴套」拍三級片 多年後被爆變態內幕 04:102020/08/22 娛樂新聞 陳建仁指普篩恐失真 金傳春打臉 04:102020/08/22 生活新聞 動用政風查彰化惹議 陳時中網路負面聲量 創新高 04:102020/08/22 生活新聞 陸生能否回得來 陳學聖：全在小英一念之間 13:272020/08/22 生活 網購當道 美今年電商銷售有望登頂 04:102020/08/22 全球財經 民眾黨成立服務處布局2022 柯：別幻想一天改變國家 11:042020/08/22 政治 室內設計材料展 8／27南港登場 04:102020/08/22 產業．科技 陳時中下令政風查葉彥伯 孫大千：台灣還在帝制時代？ 09:232020/08/22 政治 日月潭萬人泳渡辦不辦 待中央裁示 04:102020/08/22 地方新聞 拜登轟川普亂抗疫 誓終結黑暗 04:102020/08/22 國際大事 生活熱門新聞 巴威颱風就在家門口 最新路徑、暴風圈侵襲機率曝光 - 生活 巴威颱風生成 10點半發海警 13縣市大雨特報 - 生活 中衛口罩7色齊發！屈臣氏、博客來今開賣 各家整理包出爐 - 生活 巴威颱風今最近台灣 氣象局示警：2地區嚴防豪大雨 - 生活 彰化「多做一點」爭議 陳時中重申：防疫做錯問題更大 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。