大稻埕煙火將在今晚展開，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，在這個場合要保持1公尺距離有點困難，一定要戴口罩，將口罩戴在身上。

陳時中表示，民眾到了會場，人多的時候一定要把口罩戴起來，會特別提醒執行單位多加宣導。至於要不要強制在8大場所戴口罩，仍有待觀察。

(中時 )