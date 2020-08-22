效力歐力士的張奕本季第2場先發，展現強烈企圖心，不斷進攻好球帶，主投5局無失分退場，還送出6次三振，張奕投球節奏明快，相較上一場本季初先發，顯得更積極、更有自信，5局結束歐力士以3比0領先，張奕握有勝投資格退場。

張奕前3局沒讓西武打線有任何進攻機會，其中2局上半還連對外崎修汰、栗山巧、中村剛也飆出3K，漂亮壓制山賊打線。不過4局上半張奕一度遇到危機，連被外崎、栗山敲安後，又對中村剛也丟出一顆擊中右手腕的觸身球，形成1人出局、滿壘的大危機，不過張奕及時回穩，連2顆飛球出局結束此局，沒有任何失分。

內海哲也曾是2009年經典賽冠軍日本隊的成員，更是巨人隊王牌投手，拿過2次勝投王，也曾為巨人拿下2次日本一，不過2018年意外離開，原因是巨人要簽下西武隊的自由球員炭谷銀仁朗，按規定要補償球員，當時已36歲的內海沒被放入保護名單，結果被西武隊挑走，讓巨人球迷相當震驚，同年相同情況還有廣島隊挑走長野久義。

內海哲也加入西武後，因為傷勢問題去年整季沒有上場，直到今日才以38歲首度穿上西武球衣先發，時空背景之下讓日職球迷相當關注此戰。內海開局展現相當不錯的壓制力，即使被稱作老將，不過前3局沒被歐力士敲出任何安打。

歐力士機會出現在4局下半，吉田正尚敲出全隊首安後，內海哲也發生一次傳球失誤，導致一、三壘有人的危機，不過內海沒有如張奕一般成功化解，此時歐力士洋炮瓊斯（Adam Jones）敲出3分炮，給足張奕火力支援，讓主播笑稱是「台灣之友」。

張奕投滿5局之後，在球隊3比0領先時退場，87球僅被敲5安，無失分，有6次三振，但也有2次四死球，此戰最快球速149公里，為了保護張奕，教練團此時換投，讓張奕獲得勝投資格後退場。

(中時 )