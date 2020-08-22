彰化遭政風處調查一案持續延燒，國民黨擬聯合14個執政縣市擴大篩檢。中央流行疫情指揮中心表示，這樣做不僅會有偽陰性，偽陽性問題，還會造成醫療體系崩潰，這樣的後果我們承擔不起。

指揮官陳時中表示，近期的新聞指出「多做一點何錯之有？」，但他認為，若做得對，那多做沒關係，但若有不對，就會形成很大的問題。

陳時中表示，現在居家檢疫約25萬人，國外的中位數盛行率百分之0.2，有500人為潛在個案。目前檢測工具敏感度最高90%，特異性最高95%，若入境普篩將出現50名偽陰性個案，可能造成社區傳播。

縱使有普篩，也要加上檢疫。檢疫隔離比較重要，還是普篩比較重要？是很清楚的情況。陳時中表示，所有人隔離14天，基本上傳染力就降到最低，幾乎沒有。假設沒有隔離，就會有50人趴趴走，造成傳播。

陳時中表示，若檢疫加上普篩，會產生1萬2475個偽陽性，這些偽陽性沒有標示出來是偽陽性。確診的個案都會送到醫院後，這些人都沒有病。

我們的負壓隔離病房有1000床左右，佔床率50，隔離病房700，佔床率48%，加上專責病房，只有大概3000床。一個病人至少要住5天，且醫院又是高風險環境，交叉感染的機率就高。另外，這些人都要做疫調，若是如此，航空公司都要關了，因為每個航班都會有。

更不要講的是，這些人都要透過IHR向國外報告，提醒國外去篩接觸者，等於我們要花費很大的成本處理偽陽性的人，國外也要花很多成本處理偽陽性的人。

醫療資源被佔滿，排擠真正需要的人的需求，醫療體系就會崩潰。國外就是大量有病歷，大量篩檢，大量住院，承受不住只好放回社區，導致家人、社區受感染，造成惡性循環。

陳時中表示，入境採檢會造成大量的醫療負荷，導致防疫崩潰。另外，有些檢驗陰性的人，可能就安心了，但陰性了不代表沒事，只是代表那一剎那檢測不出病毒而已。不必要的花錢不好，但必要的錢，經費是夠的，只是後續引發的醫療壓力我們花不起，入境要不要採檢，答案已經很清楚。

(中時 )