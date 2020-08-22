高雄男子阿強（化名），得知外籍女友花花（化名）想要分手，竟趁兩人在摩鐵激戰，偷拍兩人性愛過程，還嗆聲「南部你不用住了」、「信不信我公開」、「要你沒辦法在台灣工作賺錢」，還將影片傳給花花友人。高雄地院依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位等罪，判他5月徒刑，得易科罰金。

根據判決書，阿強因不滿花花想要與自己結束關係，某次兩人在摩鐵大戰，便偷偷錄下雙方的性愛過程；花花得知後，多次要求阿強刪除影片，阿強不但不同意，還多次傳訊恐嚇花花，「要死一起死」、「讓你沒辦法工作」、「信不信我公開」、「南部你不用住了」，更將性愛影片傳送給花花的友人。

阿強坦承偷拍性愛片並傳送給花花的朋友，但他也辯稱，是因為自己很生氣，想要拿回自己的錢等。

法官審理認為，阿強未徵得花花同意，竟持手機竊錄兩人性愛過程及花花身體隱私部位，又未能以和平理性方式處理糾紛，而持前開竊錄之影像恐嚇，更為逼迫花花回應，傳送上開影像給她的友人，造成告訴人精神上之恐懼與痛苦，所為實有不該；惟念被告犯後尚能坦承犯行，態度尚可，且已將竊錄影片刪除，依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位、散布猥褻影像及恐嚇危害罪，判刑5月，得易科罰金，犯案手機查扣。

(中時新聞網)