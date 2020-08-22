LIVE／中央氣象局說明 輕颱巴威最新動向 【#Live】發布海上警報！輕颱巴威最新動向 直擊氣象局最新說明 【相關新聞】 巴威颱風今最近台灣 氣象局示警：2地區嚴防豪大雨 https://bit.ly/2QsuJXn 巴威颱風正式生成 氣象局10點半發布海上警報 https://bit.ly/2Qcjjqv #颱風 #巴威 #輕颱 #海上警報 #路徑 #下雨 #全台 由中時新聞網發佈於 2020年8月21日 星期五

中央氣象局今(22)日發布西北太平洋上第8號巴威海上颱風警報，中央氣象局簡任技正伍婉華表示，目前颱風區域是在北部海面及東半部海面，且巴威颱風今天最接近台灣，明日朝琉球群島方向移動，下週一則往韓國方向移動，且往韓國移動時可能增強為中度颱風。

伍婉華表示，基隆北海岸東半部沿海綠島蘭嶼出現長浪，海面狀況不平靜，今日下午2點颱風中心來到花蓮東方150公里海面上，台灣附近浪高到達2米，北部高達3米，且北部東半部沿海恆春半島會有8~10級的強震風，從事海上活動需特別注意。

颱風環流也讓各地都有降雨，在台中、南投、台東、高雄、屏東以及恆春地區都出現每小時40~60毫米的降雨，也預估因為雲系接進，讓今日下半天天氣不穩定，氣象局也持續發布大雨特報，預估在基隆北海岸，東半部、南部、南投山區、大台北山區以及台中、雲嘉山區，可能出現局部性大雨。

巴威颱風在未來離開的過程中很有可能轉為中颱，預估颱風明日到達東北部海面，移動路徑為北往東北，明天會朝琉球群島方向移動，下週一則往韓國方向移動。因外圍環流影響，明天各地天氣仍然不穩定，各地都會有降雨，但東部地區降雨緩和，雨勢狀況主要還是看未來颱風發展以及台灣各地大氣變化而定。

(中時新聞網)