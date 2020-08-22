黛米蘿絲常曬巨乳葫蘆狀身材。（圖／翻攝自demirose IG）

黛米蘿絲擁有肉感身材與纖腰。（圖／翻攝自demirose IG）

來自英國的人氣模特兒黛米蘿絲（Demi Rose）自封為「世界上最性感DJ」，身高157公分的她擁有32E巨乳和渾圓身材，常在網上不吝分享辣照，人氣極高，IG追蹤人數超過1400萬，最近她PO出自己穿著超反差的卡通熊熊圖案的比基尼，雙峰快衝出走光，她也很懂粉絲口味，搶當網友夢幻老婆說自己是「老婆人生（Waifu laifu）」。

黛米蘿絲6年前被選為「英國最具潛力女孩」，擁有凹凸曲線肉感身材和纖腰的她，常在網上放送視覺驚人的辣照，每回穿搭照曝光總引來粉絲熱議追捧，私下哈她的男星也不少，據知曾和饒舌歌手泰加（Tyga）交往，因三圍太誇張，讓黛米蘿絲也常被傳進廠維修，但她表示：「重要的是基因良好」。

黛米蘿絲自稱性感曲線「純天然」，要靠運動和嚴格控管飲食才會有今日成果，但網友不買單，常罵她隆乳、隆臀過頭，黛米蘿絲沒多太在意，依舊繼續曬出辣照，近日她PO出自己穿著熊頭圖案的比基尼照，胸前僅用幾根線連著，差一點就要露點，另她又分享穿著肉色丁字褲照片，上衣沒穿，在海邊展示豐滿翹臀，有網友讚她像現代版美人魚，也有人誇她總是超美又迷人。

(中時新聞網)