「2020 HOOD to COAST越山向海人車接力台灣賽」即將於11月開跑，為讓參賽者搶先體驗賽事特色內容，主辦方為跑者制定一系列的訓練營課程，並邀請專業教練團幫助跑者提升能力。

熱愛路跑的歌手范逸臣偕新生代蛙后李詹瑩一身運動勁裝出席，無懼巴威颱風逼近陽明山上晴雨多變、天氣詭譎，搶先在正式賽前完成越野挑戰，為即將到來的HOOD to COAST賽事備戰，除與跑者一同參加訓練營外更分享自己的魔鬼訓練菜單，誓言勇闖東台灣最美海岸線。

本次訓練營與森林跑站合辦，8月22日於台北陽明山正式開課，由越野王子江晏慶擔任教練，帶領跑者移地戶外野路進行越野訓練。訓練規劃模擬HOOD to COAST正式路線賽道特色，旨在提升跑者跑步能力與面對不同地形的適應及穩定度。

教練江晏慶表示：「放鬆，是在大自然中進化的捷徑。」他希望在訓練課程中除了幫助大家提升技巧，更重要的是透過課程讓大家愛上在大自然中運動的感覺，因此並不會要求跑者在時間內交出漂亮的成績單，而是傾向於用較慢的節奏帶領大家前進，並且在較困難的路段上重複訓練以扎實跑步基礎功。

2020 HOOD to COAST於巴威颱風前夕在陽明山上舉辦訓練營，體驗越野賽跑訓練技巧。（YYsports寶勝國際提供／廖德修台北傳真）

台灣首位挑戰世界極地超馬的藝人范逸臣、新世代蛙后李詹瑩、運動甜心伊伊以及甜心主播呂佳宜一同參與陽明山移地訓練營，與其他跑者相互激勵，挑戰訓練課程。

熱愛路跑的范逸臣曾於2019年參加世界四大極地超級馬拉松巡迴賽的納米比亞沙漠極地賽事，挑戰7天6夜全程250公里的艱鉅比賽。這次報名HOOD to COAST台灣賽，范逸臣表示自己是首次參與賽事的訓練營活動，在教練的帶領下，可以更清楚掌握到越野跑的技巧，對於新人想挑戰長跑賽事來說是相當有收穫的課程。

范逸臣也透露正式賽的隊友會邀請到超馬運動員好友林義傑及羽球雙打選手王齊麟等體育好手一同參賽，笑說自己可能會是最「弱」的一棒。面對24小時完賽的壓力，范逸臣表示長途賽事最需要克服的是心理壓力，但只要大家下定決心要”報名”的那一刻就是戰勝心魔的第一步，接下來便是調整好自己的狀態，盡情享受比賽的當下。

女力代表李詹瑩此次躍出水面挑戰陸地越野賽，她表示HOOD to COAST是一場極具挑戰的賽事，除了本身已開始執行有效率的訓練方式，平時也會拉著先生一起鍛鍊，兩人相互督促練習，較不容易怠惰。李詹瑩認為相較於男生，女生肌力略顯不足，建議女性跑者每日固定完成肌力訓練菜單作為核心基礎，也能降低受傷的風險。

面對訓練營當天陰晴不定的天氣，李詹瑩也分享：「既然無法預期比賽天氣會如何，就更要讓自己學會適應變化，每週會嘗試一次在氣溫較高的天氣下進行耐熱訓練，讓自己做好充分準備！」熱愛挑戰自我、不設限的她，也期望透過參與正式賽來向大家宣告：「我不是只能待在水裡！」

HOOD to COAST台灣賽廣受藝人及網紅喜愛，言承旭、陶喆、劉軒等藝人也參與過往賽事。除了專業的體能訓練之外，HOOD to COAST訓練營也針對食、衣、住、行、育樂等方面提供各項攻略，幫助參賽選手們於正式賽來臨前做好萬全準備。

同時，主辦方也另發起「環保朝聖之路」健行活動，分別於9月12日金山「神秘海岸」、9月27日新竹鎮西堡「神木林道」舉辦淨灘淨山活動，讓喜愛戶外運動的人都可以在欣賞台灣山海美景的同時，落實環保愛地球的精神，期望路跑變成一項更具意義的全民響應運動。

(中時 )