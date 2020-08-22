台南市政府消防局第2救災救護大隊於22日在台南市救國團曾文青年活動中心，與台灣世界展望會共同舉辦「兒童防災營」活動。（台南市政府消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府消防局第2救災救護大隊於22日在台南市救國團曾文青年活動中心，與台灣世界展望會共同舉辦「兒童防災營」活動。（台南市政府消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府消防局第2救災救護大隊於22日在台南市救國團曾文青年活動中心，與台灣世界展望會共同舉辦「兒童防災營」活動。（台南市政府消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府消防局第2救災救護大隊於22日在台南市救國團曾文青年活動中心，與台灣世界展望會共同舉辦「兒童防災營」活動，邀請120位國小的學童參與並擔任「防災小尖兵」，讓小朋友寓教於樂。

活動內容方面，除由第二大隊所屬單位同仁擔任「消防大哥哥」講授火災逃生技巧及地震應變常識外，也結合各種闖關活動，每個關卡有不同的主題讓小朋友體驗。

消防局也設計了許多趣味遊戲及實地操作，讓小朋友從過程中學習正確的防災知識。例如「火別吻我」，讓小朋友了解當著火時要停、躺、滾讓火熄滅；「防震我最行」實地演練地震保命3步驟趴下、掩護、穩住；「煙霧體驗」當發生火災，濃煙密布視線不良，該如何迅速逃生。

消防局第二救災救護大隊大隊長丁春能表示，防火防災的觀念要由基礎教育做起，從小學生開始便應學習正確防災知識，有助於孩子們在未來成長過程中能有面對災害並應對的能力。

消防局長李明峯指出，針對台灣常發生的颱風、水災及地震等進行教育，期待透過課程及闖關活動讓小朋友牢記各種防災知識，未來能運用所學平安度過災害。

(中時 )