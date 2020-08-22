全國舞藝展演於22日在海洋大學熱鬧登場，共計有活力健康舞等十多項參加展演，包括基隆市與各縣市的數千位舞者共襄盛舉，基隆市長林右昌以地主身分歡迎大家來到基隆，並鼓勵大家拿出熱情，盡情舞動身軀賣力表演。

林右昌說，在防疫期間舉辦這麼大規模的活動，需要相當大的勇氣，不過主辦單位遵照中央防疫中心的指示，做好防疫新生活的準備，依照規定量體溫、戴口罩，因此還是決定依照計畫舉辦這項活動，相信大家也都悶了很久，希望大家一定都能夠拿出最大的熱情、展現自己的自信，做最好的演出，也提醒大家別忘了順道一覽基隆的山海美景。

全國舞藝展演由台灣體育總會和基隆市政府主辦，主辦單位為容納各單項的表演，借用海洋大學育樂館以及館外的草地廣場，參演項目包括長青（基隆新住民）、太極拳、瑜珈、柔力球、原住民、土風舞、元極舞、啦啦隊、活力健康舞、越藝（台北新住民）等。

(中時 )