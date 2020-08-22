不少民眾帶著工具前往，想將鳥兒帶回去養，憂心更多鳥會因不適應環境而死亡。（張毓翎攝）

據悉，這名店主養了100多隻牡丹鸚鵡，今天一早有人發現50幾隻牡丹鸚鵡在徘迴。（張毓翎攝）

據悉，這名店主養了100多隻牡丹鸚鵡，今天一早有人發現50幾隻牡丹鸚鵡在徘迴。（擷取自馨滿義竹 心滿意足臉書／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣布袋鎮大寮變電所前有一間鳥店，店主因決定歇業，21日晚間竟然將屋內牡丹鸚鵡（又稱愛情鳥）等鳥類全部放生，結果許多鳥兒一生被圈養，沒有飛的能力，附近居民目擊當天現場出現10多隻野狗，將地上數十隻鳥兒叼走，景象令人咋舌。22日上午有不少民眾帶著工具前往，想將鳥兒帶回去養，憂心更多鳥會因不適應環境而死亡。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮茹表示，此放生行為已違反《動物保護法》，規定若經查證屬實，將依法開罰3萬至15萬元，將約談相關人員釐清狀況。

民眾表示，昨晚看見這間鳥店店主把一大袋鳥飼料倒在店門外樹下，多隻被放生的鳥兒聚集在一旁吃飼料，過不久10多隻野狗從四面八方湧上前，將數十隻鳥兒叼走，此外，被放生的鳥種不只牡丹鸚鵡，還看到白文鳥。

鳥店店主放生行為引起非議，有網友將照片貼在臉書抨擊。今日上午實地走訪只見鳥店大門深鎖，仔細一瞧店內也不見人影，但周圍鳥叫聲此起彼落，鳥店屋頂、附近樹上及電線杆都能看到牡丹鸚鵡的蹤影。

據鄰居指出，這間鳥店店主外號叫「針車一」，原本住在這間鳥店，近日疑因身體欠佳，決定離開住所，搬過去跟兒子同住，所以才停止營業；這名店主養了100多隻牡丹鸚鵡，不曉得這次總共放生數量，不過今天一早有人發現50幾隻牡丹鸚鵡在徘迴。

嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺痛批，這些牡丹鸚鵡一生都被飼主圈養，不會自己覓食，且飛行能力也不好，放到外面，很容易被野狗、野貓吃掉，身為經營鳥店的人，怎麼可能連這種基本常識都不知道，直呼「真的誇張！」

(中時 )