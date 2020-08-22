桃園梁姓男子弒母案，一審判無期徒刑，經上訴，二審大逆轉，台灣高等法院認定梁男吸毒，誘發急性精神病症，喪失辨識及控制能力，20日改判無罪，引發社會譁然。與梁男住同社區的住戶得知此消息，都心生畏懼，深怕梁男被釋放後就會回來住，有人內心不平的說：「如果是她家（法官），發生這件事有何感想。」。

梁嫌2年前從住家12樓拋下母親頭顱，造成中庭血跡斑斑，社區所有住戶也間接成了受害人，不僅沒人敢靠近中庭，成了社區裡的禁地，房價更是慘跌，尤其梁嫌居住的該大樓跌得最兇。一名鄰居透露：「房價跌到不能再跌了，到現在還有人不敢搭電梯」。

此事件雖然已經過了2年，梁嫌的鄰居仍然害怕不已，有人氣憤的說：「連媽媽都敢殺了，別人呢？」，雖然梁嫌目前正在監獄服刑，可是不到2個月後就會釋放，可能回來社區住，改判他無罪已造成大家心心惶惶，直呼「如果是她（法官）家的話，發生這件事情作何感想？」

梁嫌是事發當日吸食安非他命後，與母親爆發口角衝突，先持刀狂刺母親37刀，再狠心砍下母親的頭顱。高院2審根據鑑定結果，認定梁男案發因吸食毒品，已經「完全喪失」辨識違行為違法的能力，所以改依照刑法19條第1項規定「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」判決他無罪。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時新聞網)