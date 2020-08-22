台中市今年文學季22日熱鬧揭幕！台中市文化局長張大春表示，活動將展現文字跨界魅力，每年詢問度最高的「文學跨界音樂會」，邀請金曲獎新人獎得主謝震廷等年輕歌手，用音樂詮釋文學的多樣性；「文學散步」則規劃舊城區人文歷史路線，開放民眾走讀文學。

張大春表示，今年台中文學季自8月22日至10月25日，將推出豐富多元系列活動，引導參與者去欣賞文學多元而立體的影響力和滲透力，包括「文學沙龍」、「名家對談」、「文學創作坊」、「文學散步」、「親子文學劇場」及「文學透視」等多元系列活動。

張大春強調，今年的「文學散步」活動規劃2場台中舊城區人文歷史路線、結合文學作品的走讀文學。西區是中市古蹟和歷史建築最多的地區，文化局展開台中州廳、大屯郡役所和台中刑務所官舍群的修繕工程，預計於111年底完工，文化資產建築將化身為藝文展演、文創小店及特色餐飲等融合古今文化觀光體驗空間。

文學季每年詢問度最高的「文學跨界音樂會」，將邀請金曲獎新人獎得主謝震廷，攜手柯智棠、魏嘉瑩等年輕歌手，用音樂詮釋文學的多樣性；「文學沙龍」邀請廖鴻基、袁瓊瓊等文學家，與民眾分享文字的力量；「名家對談」有祁立峰、謝金魚；蘇紹連、愛羅；陳栢青、陳繁齊等3組不同世代作家分享文學的體驗。

(中時 )