後疫情時代南部最大場徵才博覽會首日超過5000人到場求職。(曹婷婷攝)

後疫情時代南部最大場徵才博覽會登場。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今、明兩天在新光三越台南新天地舉辦大型就業博覽會，75家廠商釋出7820個工作機會，近5100個職缺的薪水30K起跳，甚至有廠商開出月薪150K搶人才，主辦單位估計首日超過5000人到場求職。

雲嘉南分署指出，就博會超過8成是500大企業，其中，健身工廠和直得科技分別開出月薪最高15萬元以及10萬元，要找有經驗的私人教練與業務工程師；潤弘精密工程、新鈺升技、艾夏實業、兆赫電子也提供逾5萬元薪資的工程師或主管職缺。

雲嘉南分署表示，今天徵才以科技業廠商為主，明天則以傳產、批發零售業為大宗，現場也導入無紙化數位徵才，求職者只需要在線上完成履歷資料填寫，並取得報名序號，就能和廠商進行面試，現場還有人資顧問幫忙履歷健檢、模擬面試、職涯諮詢與韓式證件照拍攝服務。

今天活動包括勞動部次長林三貴、台南市長黃偉哲、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長王開玹、勞動力發展署長施貞仰、雲嘉南分署長劉邦棟及台南市勞工局長王鑫基都出席，為求職朋友加油打氣。

林三貴說，今年因疫情關係勞動部上半年的就博會都改為線上活動，所幸台灣疫情控制得當，廠商的求才需求也在近期開始回溫，所以勞動部特別在7、8月在北、中、南區增辦3場大型的就業博覽會。

同時也特別編列預算，分別從「衝就業」、「練專長」、「興僱用」三個面向來協助青年朋友。而其他非應屆畢業的青年朋友也不用擔心，勞動部在去年也編列95億元推動「投資青年就業方案」，結合8個部會48項措施要協助想就業的青年都能順利找到工作，也協助企業補實人力。

(中時 )