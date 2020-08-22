基隆市政府22日在碧砂漁港舉辦「基隆市2020狗狗森友會」活動，吸引許多民眾帶著家裡的毛小孩到場共襄盛舉，市長林右昌說，這是基隆首度舉辦的毛小孩活動，希望未來能夠繼續辦理類似的活動，他也承諾將推動「寵物公園」設置等，把基隆市打造成為友善動物城市。

「基隆市2020狗狗森友會」活動內容豐富多樣，包括友善寵物趣味遊戲、寵物健康諮詢、檢疫犬表演、犬隻行為介紹、TNR絕育推廣、野生動物保育及生物多樣性宣導等，林右昌現場也牽著一隻黃金獵犬跑了一圈並指出，明年也會擴大辦理，讓有毛小孩的家庭能夠一起參與。

產發處動物保護防疫所表示，基隆市政府近年積極打造基隆市成為友善動物城市，希望成為北北基標竿，積極推動友善動物政策，基隆市動物保護防疫所106年率先達成「零安樂死」目標，今年7月啟動寵物銀行動物收容所整建工程，並在碧砂漁港舉辦這場以毛小孩為主角的親子活動。

動保所表示，透過各項活動，希望能使民眾獲得正確飼養寵物觀念及作法，同時鼓勵民眾應為愛犬植入晶片、辦理登記、每年施打狂犬病疫苗，並實施寵物家庭計畫，為家犬絕育，避免流浪動物產生，以實際行動來關懷生命。未來基隆市政府將會加速推動「寵物公園」的設置，讓飼主和毛小孩擁有像本次狗狗森友會活動的場地跟設施，盡情歡樂的互動，促進家庭和樂，減少流浪動物產生。

(中時 )