創台灣觀影最高價！威秀頂級影廳與名廚江振誠跨界合作，在七夕當日（25日）推出七夕限定場，可欣賞濃縮了江振誠30年廚師生涯精華的紀錄片「初心」，同時品嚐他設計的四道精緻創意料理，唯一場極限量雙人行奢華包廂觀影饗宴要價8,588元。
江振誠ANDRE CHIANG曾獲選《Elite Traveler》全球「未來10年15個最具影響力廚師」，也是橫跨米其林、世界50大及全球百大名廚榜唯一華人。他13歲接觸廚藝，25歲成為法國米其林三星餐廳執行主廚，此後以獨特風格哲理、在各國創立頂級品牌概念，被譽為料理哲學家。
在2018年初，他結束新加坡米其林二星餐廳「Restaurant ANDRE」營業，返台傳承料理經驗，在餐飲圈投下震撼彈。「初心」為他廚師生涯30年縮影，描述從拚命追求完美與榮耀，到發現「完美」不是功成名就，而是放下，一種回盼初心，內心滿足的快樂。 另外，威秀在9月推出獨家包廳觀影場，到MUCROWN包廳觀賞「初心」，加購指定套餐，即可享用主廚設計的夏季開胃小點，及亞洲最佳50大酒吧Draft Land獨家限定無酒精特調飲，限定10場，每人2,388～2,588元。
(工商 )
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