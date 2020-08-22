8個月大嬰兒能把同樣8個月大的嬰兒，打到滿臉瘀青掌印？台東一名爸爸上網控訴，女兒托給保母照顧，臉上出現恐怖瘀青，保母竟辯稱是自己8月大女兒打得，氣得這名爸爸上網爆料並報警。而台東社會處也出面，表示已依法啟動司法介入的流程，並轉介花蓮慈濟醫院兒少保護醫療整合中心協助傷勢鑑定。

台東林姓爸爸憤怒在爆料公社發文並貼出照片表示，「小孩給保母帶四天，昨天臉變這樣……說是被她八個月小孩打的.....！八個月？會打到瘀青……？」。

林男表示，因為跟保姆認識，想說對方有一個8個月大的小孩，可以順便一起帶，結果才帶幾天就變這樣。如果因小孩哭鬧一時情緒失控打的，承認自己錯了都可以原諒，但保母竟死賴這說是8個月小孩打的，真的很不應該。

更說保母又改口因為她上廁所所以給她媽暫時顧，結果上完廁所就變這樣，因保姆說法一變再變，讓人感覺不到她有誠心認錯，林男表示「已經去做完筆錄了」。

而台東縣政府社會處21日接獲通報後，已依法啟動司法介入的流程，並轉介花蓮慈濟醫院兒少保護醫療整合中心協助傷勢鑑定，社工將持續關心女嬰在家受照顧的情形，並協助家長媒合合格保母資源。

後續依調查結果，如兒虐屬實，將依法處以相關行政裁罰，最重可處新台幣6萬元以上，30萬元以下罰鍰，並公告姓名，及上親職教育等。

(中時新聞網)