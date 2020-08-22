新北市長侯友宜今（22）日下午出席庇護工廠中秋節特賣會，與活動代言人藝人黃子佼大力推銷新北市16家庇護工廠提供的中秋限定禮盒。侯友宜受訪時，再度被問到是否加入國民黨14個執政縣市入境普篩？侯友宜表示，3月份他就已提出一定要入境普篩加居家檢疫，在全球疫情未舒緩下，阻絕於國門，絕對是最重要的。

侯友宜強調，他不論是在行政院或任何場所都提到，在量能足夠下，要全面普篩加居家檢疫，這段期間看到彰化縣有很多積極作為，讓大家發現有無症狀確診者在入境被篩檢出來，這個聲音希望中央能聽進去，也希望中央知道地方確實有入境篩檢加居家檢疫的需求性。

侯友宜表示，我們面對的事疫情，不是自己人，中央和地方一定要同心齊力，上下一體、同心作戰，所以在入境篩檢加居家檢疫的作為上，他尊重中央，但是請中央記得，地方確實有這樣的聲音和要求，如何在兩者下採滾動式的修正與檢討，如何在國門做好阻絕的工作，只要上下一心，全國就能把防疫做到更到位。

國民黨前副祕書長張雅屏批民進黨政府是「裝睡的政府」叫不醒，媒體問侯是否有同感？侯友宜婉轉回答，他更期待的是防疫，防疫就是作戰，作戰沒有二心，地方發現問題向中央提出，希望中央能採納；當然中央有中央的權責，有所負的責任，他都會尊重，但也希望在量能足夠，問題的解決方式要不斷調整步伐，全力抗疫，讓我們同心齊力面對防疫。

(中時 )