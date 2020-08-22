針對彰化縣衛生局主動採檢新冠肺炎無症狀者引起衛福部啟動政風調查，爭議延燒多日，雲林縣長張麗善22日表示，預防勝於治療，建議中央於入境時實施普篩，居家檢疫期滿時再篩檢一次，雙重把關杜絕病毒無聲無息進入社區。

張麗善表示，彰化縣的普篩是針對特定對象，例如有症狀、或居家隔離的個案；目前台灣確診的案例大部分從境外移入，若中央能嚴格把關是最好，她強烈建議「入境普篩」和「居家檢疫」缺一不可。

她說，站在客觀的立場看彰化衛生局所做的事，他們主動找出問題是值得鼓勵的， 幫中央發現個案證沒有不好，也真正做到提高民眾警覺：即使無症狀個案也可能受感染，讓國人引以為借鏡。

張麗善是護理師出身，她表示，病毒有很多變種，可能變種後傷害人體的程度沒那麼大，也可能會產生抗體沒發病或演變為重症，但這樣無聲無息的傳播很難追查，中央從一些個案了解原因是必須的，也是民眾需要的。

張麗善認為，目前國外的情況非常驚人、嚇人，每天死亡的人數那麼多，國人也都很擔心，在還沒有獲得保障情況下，國人當然希望透過篩檢提早發覺，至少能夠早一點防範。

她強調，即使疫苗問世也還會有變種的問題，現在最重要的是杜絕源頭，不要讓病毒無聲無息進來、在社區傳播， 新冠肺炎病毒是非常頑固的，希望中央和地方不分彼此分工合作，任何缺口都要防範，居家檢疫解除之前再做一次篩檢，達到雙重把關。

她表示，中央基於經費考量而沒有實施普篩，但在嚴謹把關、加強防範的原則下， 從入境檢疫一直到居家解除檢疫都應進行篩檢。

張麗善舉雲林縣曾發生大規模禽流感為例，禽流感也是一直變種，從幾年前到現在，撲殺作法大家已經習以為常，也不再那麼驚恐，重點是防疫的措施已變成標準作業流程。

(中時 )