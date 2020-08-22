海巡在沉船現場海域搜尋，一直未發現落海人員。（海巡署提供）

現場只見翻覆客船，旁有1艘救生筏。（海巡署提供）

1艘大陸客船今（22）日上午在金門母嶼海域翻覆，海巡隊趕赴現場一直找不到落海的人，航港局中航中心與對岸取得聯繫，證實船上2人已被陸方船隻救走，虛驚一場。

今天上午08時39分許，海巡署金馬澎分署第12巡防區接獲通報指在金門母嶼0.8浬處有對岸船隻逗留，立即派遣金門海巡隊PP-3577艇及CP-1022艇趕往查看，發現大陸籍客船「閩廈門客0076」翻覆，火速展開海上搜尋行動，並通報中部航務中心、環保局、港務處協助處理。

海巡船艇在沉船旁發現1艘救生筏，卻一直找不到落海人員，還好海面上只有些許輕油油花，似未造成嚴重海域汙染。

後來，中航中心與廈門海事局海上搜救中心取得聯繫，確認船長23.69公尺、寬3.72公尺，45噸級的「閩」船上共有2人，已由陸方船舶就近救起，並會盡快派船再將沉船拖回對岸，後續將由主管機關中部航務中心負責統籌處理。

海巡署表示，因受「巴威」颱風外圍環流影響，清晨過後陣風由5、6級轉至8級 ，「閩」船為避浪內切，加上不熟悉金門水文狀況，才在惡劣海象下翻覆沉沒，金門海巡隊將持續掌握船隻情況，嚴防發生海洋汙染問題。

(中時 )