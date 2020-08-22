繼日前花旗（Citi）爆出系統匯款錯誤，替知名美妝品牌露華濃（Revlon）還款9億美元，沒想到近來美國銀行（Bank ofAmerica）也出現了同樣的烏龍事件，而且金額更為驚人，美國麻薩諸塞州一位民眾的戶頭，一夕間多出了24.5億美金（約台幣720億元），他簡直不敢相信自己的眼睛。

根據《Financial Express》報導，心理醫師阿奎爾（Blaise Aguirre）發現這筆天外之財時，整個人嚇壞，起初他以為銀行端會發現這個問題，沒想到金額卻始終沒有改變，最後他只好主動連繫美銀經理，對方才趕緊修正這個錯誤，發言人哈爾丁（Bill Halldin）表示，「這只是顯示錯誤，僅此而已，已修正完畢。」

其實，這已經不是美銀第一次爆出烏龍狀況，本月初系統也曾短暫發生顯示問題，導致線上、行動用戶的帳號出現金額錯誤，但不像是本次案件突然顯示出大筆金額，而是帳戶餘額直接「歸零」，讓用戶紛紛嚇壞，引來一陣民怨。

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(中時新聞網)