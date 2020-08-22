愛奇藝自製綜藝《中國新說唱2020》第2期180進40的100秒個人賽緊接登場，每個主理人廠牌僅有10個名額，才第1位差點讓潘瑋柏、吳亦凡這兩位好哥們為他決裂，但最終李大奔選擇了潘瑋柏，讓吳亦凡整個氣噗噗表示海選時李大奔有答應去他的廠牌，沒想到竟背棄他，讓吳亦凡對選手放狠話「你會後悔的」，但事後節目組調出重播還原當時，發現選手根本沒有給過承諾，是吳亦凡記錯。但吳亦凡還是幽默嗆起兄弟潘瑋柏說「戰火已點燃」。

另一位女Rapper陸燃在舞臺上具爆發力的表現也令人眼睛為之一亮，不過有趣的是，沒自信的她在表演結束後，在臺上瘋狂的懷疑自己，更懷疑起廠牌主理人，一直向主理人表示自己破音，表現不好，覺得自己不應該被選，一度讓選擇她的吳亦凡十分困惑，感覺自己好像做錯了什麼事一樣，吳亦凡也暖心鼓勵讓她不要懷疑自己，事後訪問她哭著表示吳亦凡是唯三肯定她RAP的人，讓她很感動，更直接認了吳亦凡做大哥，激動的說「大哥要我去哪就去哪」，台下發言相當可愛，和臺上又燃又炸的模樣反差極大。

此外，在海選時也發現尷尬的趣事，有選手太緊張，竟然叫錯「史上最嚴格」廠牌主理人GAI周延，將他叫成了「狗哥」熱狗，GAI立刻反問「我是誰？」嚇得選手趕緊反應過來叫GAI爺，但鐵漢柔情的GAI其實不太在意他人叫錯，反而和善地請選手表演，最後還給了晉級項鍊，更對選手表達肯定「你很像以前的我」。而另一邊張靚穎也有突發事件，有一位選手街球帝用力地唱RAP唱到「多少次向說唱下跪」時更激動跪下，在他面前的張靚穎一開始還有點嚇到，不知如何是好，但思考過後還是給出了晉級鍊子，這些舉動也引來Rapper們噓唏，表示「跪下是什麼意思」「浮誇了」。下週將繼續180進40的100秒個人賽，更多精彩內容，請一定要鎖定每週五晚8點在愛奇藝台灣站獨播的《中國新說唱2020》。

(中時 )