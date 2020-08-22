新黨於今日舉辦27周年黨慶大會，會上黨主席吳成典強調，新黨將秉持一個中國、三民主義、五權憲法的一三五共識，堅持和平統一，追求以三民主義統一中國，他也宣告新黨未來六點工作方向，包括培養兩岸統一之後各方面的人才、復興中華文化等。

吳成典指出，社會依然對新黨有期待，新黨從事兩岸交流工作比連戰出訪大陸還早12年，當大陸與民進黨形同陌路老死不相往來，與國民黨也由愛生恨互相不信任之際，新黨可以承擔兩岸工作的重任。

吳成典說，如今是中華民國面臨生死存亡的時刻，新黨27年來追求國家統一、堅持三民主義、五權憲法，可以說是中華民國憲法最忠貞的捍衛者。如今國際關係錯綜複雜，川普為了挽救自己的選情，處心積慮想在南海與大陸攤牌，戰爭危險一觸即發，連帶影響台海局勢，新黨絕不願意為台獨而戰。

吳成典還說，大陸提出的「一國兩制台灣方案」，前四個字是給大陸面子，後四個字是空白授權，由台灣人提出我們自己要甚麼，如今美國疫情失控，種種跡象顯示美國將一蹶不振，21世紀是中國人的世紀，在中國崛起的過程中，台灣不應缺席，新黨要帶領台灣青年一同參與，在更大的舞台發光發熱。

吳成典宣告，新黨未來有六個工作方向，首先會成立新思維顧問團，訓練培養兩岸統一之後各方面的人才，其次，增加新的黨員，另外加強兩岸深層多元交流，第四，以金門廈門模式追求兩岸統合，金門飲水來自大陸，金廈變成同一生活圈指日可待，五，努力復興中華文化，六，深入基層，贏得更多選舉公職，

現場也頒發新黨第九屆全國委員會委員當選證書，19名委員除了吳成典、新黨副主席李勝峰、新黨秘書長潘懷宗之外，還有新黨籍台北市議員侯漢廷、新黨發言人王炳忠、新黨副秘書長陳麗玲、蘇恆、新黨黨史會主任林明正等人。

(中時 )