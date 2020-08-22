彰化縣警察局鐵腕拆除違章鐵皮屋。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局鐵腕拆除違章鐵皮屋。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局鐵腕拆除違章鐵皮屋。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局鐵腕拆除違章鐵皮屋。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府針對涉「毒｣、「賭｣之違章建築，再摻了兩處，1處係位於和美鎮和中段，曾被查獲妨害風化罪嫌案，1處在伸港鄉伸南段農業用地上經營視聽歌唱業，經彰化縣政府聯合稽查小組實施稽查後，認定屬違章建築，予以拆除。

為了有效防止涉妨害風俗、毒品及賭博等犯罪藏匿於轄區處所內，縣長王惠美要求警察局持續清查轄內廢棄工廠、工寮及公寓大樓，掃蕩毒品製造源頭及賭博、詐欺、涉妨害風俗等不法行為，除移送偵辦外，並結合縣府相關主管機關運用「第三方警政」策略，依法予以裁罰或拆除。

彰化縣警察局查獲和美鎮和中段的一處鐵皮屋，2020年1月間已查獲涉嫌妨害風化罪嫌案;另處位於伸港鄉伸南段，2019年8月間為警方查獲未申請商業登記且於農業用地上經營視聽歌唱業，經彰化縣政府聯合稽查小組，包含社會處、建設處、經綠處、衛生局、消防局及警察局現地實施稽查後，認定均屬違章建築。

彰化縣警局表示，對於這類違法違建場所，警方將持續列為優先查報、拆除標的，加強打擊涉妨害風俗、毒品及賭博犯罪力道，面對罪犯不手軟，呼籲各營業場所負責人應善管理責任，過濾可疑犯罪行為、提供犯罪情資，避免淪為犯罪場所。

(中時 )