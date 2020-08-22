赴上海確診個案竟是台灣男性！指揮中心發言人莊人祥表示，該個案匡列8位接觸者，核酸檢測與血清抗體皆是陰性，但最詭異的是，該個案在上海期間（15日至19日）天天都採檢，但竟只有在17日當天是陽性，其他天都是陰性。

莊人祥今表示，赴上海台灣男性確診，目前匡列接觸者8人，其核酸檢測和血清抗體都是陰性，但該個案最詭異的地方是，在上海15日至19日期間，每天都有進行採檢，但只有在17日的結果為陽性，其他天都是陰性。

莊人祥也說，日前一名赴越南後確診的移工，後來因確認在當地遭受感染而結案，但當時已經針對接觸者進行追查，9名接觸者都是陰性。

至於先前赴寮國後檢出陽性的個案，莊人祥表示，衛生單位已匡列3名接觸者並採檢，所有人都是陰性。

根據上海市衛健委19日通報，境外輸入性新冠肺炎確診病例，其中病例2為中國大陸籍，在台灣探親，8月14日自台灣出發，抵達上海浦東國際機場，集中隔離期間出現症狀，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

(中時新聞網)