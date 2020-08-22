前總統馬英九今天批評蔡英文總統不承認「九二共識」，還「聯美抗陸」，把國家推到戰爭邊緣，隨即遭府院黨反擊稱該說法悖離國際現實。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑回嗆，當前台海不安全，是國際組織認證，他請蔡政府的一群發言人，省省抹紅、扣帽子的老招，先對國際與美國人的看法認真回應。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，當前台海不安全，是國際組織認證，連美方前軍、情高層，都預警中共可能動武的台海危機，他請蔡政府的一群發言人，省省抹紅、扣帽子的老招，先對國際與美國人的看法認真回應。

蕭旭岑痛批，蔡政府的府院黨高層，不承認錯誤的國家路線，把台灣推向戰爭邊緣，還鼓動勇武派、義和團的氣氛，視國人的身家安全如無物，根本是出賣臺灣利益，台灣人應該群起唾棄。

國民黨立委陳以信說，當前兩岸軍事緊張台海危機再現，明明這是鐵錚錚事實，馬英九只是把事實說出來，何錯之有？總統府、行政院、民進黨群起反駁道理何在？

陳以信指出，明明連美國人都警告台海戰爭風險正急遽升高，美國前參謀聯席會副主席與前中情局副局長，才發表專文預演中共犯台劇本，而且可能日期就是明年1月18日，趁著美國總統可能新舊交接的空檔，在東海發動軍演並由演轉戰，甚而預判戰事一日告終，蔡英文3日內投降。

陳以信質問，請問府院黨都看不到這篇文章嗎？還是看不懂？人家美國掌管軍事與情報的前高官，判斷蔡英文沒有抵抗決心3日內就會投降，他們的判斷難道接近現實嗎？為何偏偏不見府院黨發言人群起反駁呢？總統府批評馬英九悖離國際現實，令人高度遺憾。

(中時 )