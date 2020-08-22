(16:25 更新)巴威颱風襲捲全台，引發北北基降下大雨，因此新北市淡水漁人碼頭的情人節煙火，也因此宣布延期，對此，台北市長柯文哲今日下午，在基隆參加民眾黨不分區立委邱陳遠基隆市總服務處時指出，「大稻埕煙火節」準備這麼久，不放真的太可惜了，但為民眾安全，仍待他回市府後，再做最後決議。最新消息，北市觀傳局宣布活動延期。

北市觀傳局宣布，因應巴威颱風海警發布，臺北市政府依照「專業爆竹煙火施放作業及人員資格管理辦法」第7條規定，並參考台大天氣團隊預估晚間大同區空曠地區最大陣風可達5級風，考量民眾安全，今(22)晚「2020大稻埕情人節」的舞台活動及煙火施放均延期辦理，後續將另行公告活動舉辦時間。

大稻埕煙火節今晚在大稻埕「延平河濱公園」正式登場，觀傳局指出，晚間8時20分會有眾所期待的480秒煙火秀，而晚上也會有演唱會，演出的歌手有楊程鈞、原子邦妮、田亞霍、甜約翰樂團、萬芳於晚間7點40分唱至8點15分，而在幕間則會施放煙火秀，隨後接續由小男孩樂團、吳汶芳登台，最後由金曲歌后艾怡良作為壓軸演出。

受到巴威颱風外圍環流影響，台北市已出現大雨，對此，柯文哲指出，待稍後商議後，會再公布是否延期，他說，就算要延，也只會延後一個禮拜，以颱風強度及市民朋友的安危為首要考量。

(中時 )