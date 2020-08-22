人妻小雯（化名）難忘前男友阿全，背著老公偷情，某次壞壞後下體癢，還傳訊問阿全潤滑液有無過期。小雯丈夫發現她正在服用陰道感染藥物，追問下驚知戴了綠帽，憤而提告求償。法官審理後，判阿全須賠償小雯丈夫40萬元。

根據判決書，小雯於2018年結婚，但與前男友阿全一直保持聯繫，阿全甚至傳訊小雯丈夫「我不知道怎麼開這個口，我不知道你會怎樣。我想拜託你，今晚讓我照顧她，讓我陪在她身邊，盡力照顧，讓她趕快復原」等，小雯丈夫氣炸，要求妻子斷絕與阿全所有往來。

但兩人持續發生關係，互傳「瘀青了…被你虐待的證據」、「在床上等你哈哈」、「不能穿衣服喔。」等曖昧訊息。

2018年9月兩人大戰完，小雯卻出現下體感染症狀，傳訊問阿全「你可不可以幫我確認一下我們用的潤滑液有沒有期限啊？」，而阿全則回覆「潤滑液，沒寫到期限」。

事後小雯服用陰道感染藥物治療，被丈夫發現，逼問下坦承持續偷情阿全，人夫氣炸提告。阿全堅稱沒跟小雯發生關係，卻被小雯打臉，證稱2人一直有使用潤滑液的習慣，結果卻出現感染情形，因過去不曾這樣過，才會問是不是潤滑液的問題。法官審理後，判阿全須賠償小雯丈夫40萬元。

(中時新聞網)