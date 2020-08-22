前總統馬英九今天舉辦「國家不安全研討會」，宣揚「首戰即終戰」論調，並宣稱「蔡總統把國家推到戰爭邊緣」。外交部發布新聞稿強調，「國防外交無用論」的論點，已悖離臺灣社會主流民意，外交部對此感到極為遺憾，但不會受到影響。

外交部指出，曾統帥三軍的前總統馬英九與前國家安全會議秘書長蘇起，大力倡導「美國對臺口惠實不至」、「臺灣是棄子」、「國軍一天就會投降」、「川普不會來救」、「臺灣安全繫於北京一念」等失敗主義言論，傾力要將臺灣抽離國際關係，推向中國。對這種反外交、反國安的謬論，外交部不會受到影響，將繼續努力推動和重要理念相近國家的關係，維繫我國的戰略地位，促進國家戰略利益。

外交部表示，近年來在印太地區緊張情勢逐漸升高，而無論是在東海、臺海、南海或中印邊界，都與中共政權軍事動作頻頻相關。而中共政權對自由人權的迫害，從西藏、新疆、天主教，到徹底毀棄香港的一國兩制，再再顯示對人權迫害的嚴重性。此外，源自中國的認知作戰、假訊息攻擊、影響力操作與對自由開放社會的滲透，國際社會已普遍感受威權主義擴張對民主國家造成威脅，並且認真思考對應的政策。

外交部強調，中國威權主義對外擴張，臺灣首當其衝，政府有責強化傳統與非傳統國防，積極推動與理念相近國家的全方位關係，捍衛自由民主的生活方式不受侵害。作為負責任的國家與政府，必然會將守護民主和主權放在第一位，也會發展和其他國家的關係，這是國家安全的大戰略，也是各理念相近國家共同追求的目標。

然而一位曾經統帥三軍、領導外交的前總統，和一位曾經主導國家安全的前國安會秘書長，卻視國家自我防衛為對敵挑釁，視發展對外關係為對中國威脅，視美國對臺友好與支持為無用。這些「國防外交無用論」的論點，已悖離臺灣社會主流民意。外交部對此感到極為遺憾，並宣示將繼續努力拓展全方位對外關係，與臺灣人民共同捍衛國家安全。

(中時 )