據共同社22日報導，日本首相安倍晉三21日下午前往官邸「上班」，在新冠病毒對策會議上，傾聽了有關國內最新疫情的報告。在冒出健康堪憂論調的形勢下，安倍連續3天僅工作了半天。官邸消息人士就安倍的健康狀況多次強調「沒問題」，但下周以後也將繼續致力於削減安倍預定出席會議數量的「省力模式」。現階段，安倍也不安排晚間聚餐。

安倍21日上午在東京都內的私宅度過，下午1點20分前後抵達官邸，分別會見了與自己關係親近的自民黨參院幹事長世耕弘成、總裁特別助理高鳥修一。高鳥在結束會見後向媒體表示：「首相與平常沒有變化，說了很多，還讓我傾聽了有關經濟對策的想法。」

新冠疫情相關會議持續了約20分鐘。安倍在官邸逗留了4個半小時左右，然後直接返回了私宅。

官房長官菅義偉在21日的民營電視台節目中，就安倍的健康狀況稱「沒有感到」異樣。

安倍的首相連續在任天數24日將超過外祖父的弟弟佐藤榮作，在歷代首相中單獨排在首位。原本預定27日由安倍和自民黨幹部等出席的「慶祝會」將延期舉辦。

日本政府正在展開協調，打算時隔約2周，於25日召開安倍和所有閣僚參加的例行內閣會議。相關人士解釋說：「新冠疫情發生後，首相一直在工作，沒有好好休息。」對於安倍在月內將出席的會議，該人透露說「打算請首相出席，但不到（開會）前夕不清楚（會怎樣）。」安倍身邊人士稱，工作半天是為了讓他儘可能休息而想出的辦法之一。

(中時 )