一名美國返台少年未出現症狀，卻遭彰化縣衛生局檢驗出確診，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風處調查，引發爭議。近日更成為大家關注焦點，多數人力挺彰化衛生局，但也有人支持陳時中作法，兩派吵翻天。對此，資深媒體人在廣播節目中直言，「自己設框架、泡泡內耗空轉，台灣這幾十年來都這樣...」。

針對此案，行政院長蘇貞昌說，地方政府對無症狀者篩檢，牽涉的是有無做好通報程序，防疫過程中有無做好防護，後端還有補助經費的核銷，不但牽涉到民眾的安全，也牽涉到政府預算有無合法使用，政院也支持衛福部就相關程序進行了解。

然而，陳揮文在廣播節目「飛碟晚餐 陳揮文時間」中說，這東西就是你自己用泡泡、框框把自己框架住，大家很難去跳脫島國跟島民心態，自己在那邊攪來攪去、吵來吵去，世界觀國際觀很差，自己設框架、泡泡內耗空轉，這幾十年來都這樣。

陳揮文說，這些年兩黨互批，然後就說台灣會好，要的是政權，大家要看清楚政客真面目是什麼，目的是要執政，然後出賤招、奧步是為了執政，再利益分配。

(中時新聞網)