國民黨主席江啟臣昨宴請黨籍立委時，說到彰化採檢風波有打到民進黨，讓衛福部長陳時中負面聲量增加，鼓勵南下聲援。民進黨發言人顏若芳今(22日)批評，國民黨迄今未否認媒體報導，若報導內容為真，江啟臣豈不是把防疫當作政治鬥爭的工具嗎？

她說，當全民一起努力防疫時，國民黨這種以「製造陳時中負面聲量」為目標的操作，證實國民黨跟本無心防疫，只想遂行政治鬥爭的目的，令人遺憾。民進黨要求江啟臣應為這種不當言論公開向全國人民道歉。

顏若芳指出，武漢肺炎爆發至今，全球災情慘重，台灣人民還能正常生活，可以自由在國內旅遊消費，並成為其他國家讚揚的對象，就是因為中央政府在第一時間依法成立中央流行疫情指揮中心，建立中央與地方一致的防疫政策，以避免重蹈覆徹17年前SARS爆發後，時任馬英九市長與中央抗疫步調不一致，造成防疫破口。

顏若芳表示，江啟臣作為國民黨主席，似乎沒有從過去SARS慘痛的經驗得到教訓，滿腦子只有政治盤算，想著如何藉此做政治批鬥，來獲得政黨利益。尤其今日媒體更傳出國民黨打算要求國民黨執政縣市進行與中央防疫政策不同的聯合普篩，更是不可思議的行為。雖然已有數位國民黨縣市長反對，並表達防疫應該與中央政府配合，民進黨仍必須站在全民防疫安全的立場上，要求江啟臣向社會公開說明國民黨的防疫態度。

(中時 )