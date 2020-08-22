針對今(22)日馬英九基金會召開「國家不安全」研討會，陸委會嚴正表示，國民黨部分人士持續抱持在臺灣毫無共識、讓渡主權的「九二共識」，無法認清臺海危機的本質在於中共霸權擴張及對臺侵略的野心，勢將對國家主權安全造成嚴重傷害；所謂「九二共識才能避戰」、批評政府「選擇錯誤的國家路線，輕率將國家推向戰爭邊緣」，是對中共專制政權抱持幻想、對臺海情勢不負責任的說法。

陸委會強調，馬前總統、「蘇前主委」認為接受「九二共識」才能避免戰爭，然去年中共「習五條」已明確指出「九二共識」就是「一中原則、追求統一的九二共識」，根本從未接受「一中各表」，也沒有中華民國生存的空間，只有矮化臺灣的「一國兩制」。在九成臺灣主流民意已堅定反對「一國兩制」的情況下，「九二共識」早已翻過兩岸關係歷史一頁，無法獲得國人「共識」。

陸委會重申，委屈無法求全，政府兩岸政策獲得國際社會及臺灣人民的認同肯定。在中共不放棄武力犯臺、文攻武嚇加大施壓下，國內各界更應團結一致；馬前總統以所謂「首戰即終戰」鼓動台灣接受「九二共識」，輕忽了我捍衛國家安全的實力與決心，更未質疑北京當局行徑，落入其政治統戰的思維陷阱，是極其危險，更無法被國人接受。政府將持續致力維護兩岸和平穩定、提升自我防衛力量，我們有堅定的信心抵擋中共侵犯，並持續與美國等民主國家共同合作，對抗極權專制，這才是真正捍衛國家主權與民主臺灣的正確方式。

(中時 )