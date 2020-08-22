大陸國家主席習近平20日表示，對上海及長三角一體化高品質發展，乃至大陸社會主義現代化建設具有戰略意義，面對嚴峻複雜的形勢，要更好推動長三角一體化發展。要繼續做好上海自由貿易試驗區臨港新片區建設工作，充分發揮試驗田作用，推動上海國際金融中心建設，支持長三角和全國經濟高品質發展。

新華網報導，習近平在安徽主持召開紮實推進長三角一體化發展座談會時指出，實施長三角一體化發展戰略要緊扣一體化和高品質兩個關鍵詞。以一體化的思路和措施打破行政壁壘、提高政策協同，讓要素在更大範圍暢通流動，有利於發揮各地區比較優勢，實現更合理分工，凝聚更強大的合力，促進高品質發展。

此外，三省一市要集合科技力量，聚焦積體電路、生物醫藥、人工智慧等重點領域和關鍵環節，盡早取得突破，要支持一批中小微科技型企業創新發展。

習近平又稱，長三角區域城市要堅決防止藉機炒作房地產，堅持房子是用來住、不是用來炒的定位，落實長效機制，確保房地產平穩健康發展。

(工商 )