劉以豪主演的新戲《十二譚》，劇中將與人氣女星古力娜扎有許多精彩飆戲，官方本週曝光主視覺劇照，釋出劉以豪多達6款的帥氣造型，無論是深色長袍、紳士西裝等服飾，完全是衣架子的他駕馭起來英俊挺拔，相當吸睛。

這回造型有別以往，劉以豪說「每一套我都蠻喜歡的，最特別的話就是長袍馬掛，第一次穿這樣的服裝」，不過他回憶，演出時動作要特別注意，走路時還算順暢，但有樓梯或是台階時，一定要用手把它撩起來，不然很容易摔倒。回憶去年拍攝時正值酷冷的冬天，慶幸自己衣服厚「裡面可以藏很多暖暖包」，倒是心疼女主角古力娜「她的衣服非常貼身，而且很薄，常覺得她真的好冷」。

劉以豪《十二譚》劇照曝光。（劉以豪經紀公司提供）

劇中飾演男主角「金性堅」，劉以豪解析角色性格「金性堅是一個千年的石頭幻化成的，所以他蠻冷峻的、不苟言笑，平時也不太給予太多的回應，常常在自己的世界思考事情，因為他已經看過了人生百態，他對很多事也不感興趣」。

相較劉以豪平時「暖男」形象反差大，他為此作足功課，「花不少時間去習慣，還有去看許多的年代劇，從中找感覺，跟以往的人類有很大不同」。雖戲已殺青，劉以豪說到「我跟金先生滿多思維很像，他是我的極致版」，笑說「有時候去爬山，還是會想到金先生」，期待作品播出。

劉以豪在《十二譚》中造型多變。（劉以豪經紀公司提供）

劉以豪在《十二譚》擔任男主角。（劉以豪經紀公司提供）

劉以豪為演出《十二譚》做足功課。（劉以豪經紀公司提供）

(中時 )