方男遭假投資名義，被詐騙10萬美元。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

台中市一名30歲方姓男子，日前在Tinder交友軟體認識一名自稱安娜的大眼女子，經過一段時間噓寒問暖之後，方男逐漸對安娜產生信任，安娜在言談間也有意無意告知方男她如何利用外匯交易平台投資致富，並表示如果方男不介意她很樂意傳授祕訣，甚至大方幫方男在平台儲值價值10萬美元的投資金幣，表示可借他試試身手，方男不疑有他，開始在平台上試玩。

過了2、3天，安娜就跟方男說這兩天緊急需要資金周轉 ，指示方男把先前借他的10萬美元金幣先用「現金」匯還給她，之後方男再慢慢向投資平台申請出金10萬美元即可。未料方男向投資平台提出申請時，平台客服卻表示，方男帳戶中的金幣涉及洗錢，必須再繳5萬美元的保證金才領得出來，此時方男開始心生懷疑，趕緊和家人聯繫報警，總財損共計10萬美元。

刑事局分析，「假交友結合假投資」詐騙在近幾個月大幅攀升，詐騙集團常見以帥哥美女圖吸引被害人眼球， 再以噓寒問暖的溫情攻勢，慢慢慫恿被害人操作外匯期貨、 投資虛擬貨幣，甚至在近期還出現熱心出錢教投資，最後卻巧立名目拖延出金、要求被害人不斷匯出更多金錢。

警方提醒民眾，標榜「穩賺不賠」、「高報酬低風險」的投資方案就是有詐，對於來路不明的投資管道請一律拒絕。網路交友的不確定性及風險極高，務必提高警覺。

(中時 )