新北市府召開「巴威颱風新北市災害應變中心整備會議」(圖/新北市府提供)

巴威颱風逼近「全面戒備」 新北成立災害應變中心(圖/新北市府提供)

中央氣象局針對今年第8號巴威颱風(BAVI)，已於8月22日上午10時30分，針對新北市北部海域發布海上颱風警報，市府立即開設災害應變中心。並於下午2時30分由謝副市長召開「巴威颱風新北市災害應變中心整備會議」。

謝副市長要求市府各局處與區公所，落實各項防颱整備工作，包含82座抽水站測試、破堤與河道施工工程整備、通訊設備測試、招牌、路樹及鷹架固定等整備作業。

市府氣象協力團隊(天氣風險公司)預判分析，巴威颱風朝北部海面前進，預估今晚至明(23)日清晨最接近海域，降雨量預估將可達大雨等級。指揮官侯友宜市長也在下午2時，前往災害應變中心了解颱風動態，並表示北部海域已公告為警戒區，海邊可能長浪及較強陣風出現，請市民配合避免前往海邊從事觀浪、釣魚，如違反進入警戒區且不配合勸離者，市府將予以依法強制執行。

侯友宜市長提醒市民注意颱風資訊，避免前往海邊從事觀浪、釣魚等活動，另適逢暑假期間受到颱風影響，原先預定辦理的相關活動(如淡水漁人碼頭煙火秀)可能停辦或延期，請隨時掌握最新訊息，必要時可主動向主辦單位洽詢。同時呼籲，預先做好準備工作，並配合市府各項預防性避難及管制措施。

(中時新聞網)