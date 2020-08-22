簡嫚書在《黑喵知情》中飾演動物醫院院長「葉宜甜」，對付奧客毫不留情，招來負面評價也不在意，外表冷酷刻薄，但其實充滿善心，習慣將情感寄託在動物身上。在最新一集中，她首度流露真實情感，一個人難過流淚，悲傷氛圍令人揪心。

劇中簡嫚書常形單影隻，下了班回到空蕩蕩的屋子裡，只有宛如室友的貓咪「麒麟」在家，最新一集中她悲傷的過往逐漸浮出，歷經父母離婚、親人離世，心裡的創傷讓她開始接受團體心理治療，卻被治療師點出講述的內容與上一回不一致，她心情鬱悶地到居酒屋喝酒，睡著後夢見自己撫摸著貓咪，眼淚奪眶而出，一度哭到不能自已。簡嫚書透露拍這場戲時一次完成、零NG，「想著親人拋下自己一人孤單著，情緒就上來了」。

簡嫚書飾演獸醫院院長「葉宜甜」。（LINE TV提供）

而梁正群在《黑喵知情》中，飾演立委沈清楷服務處主任楊陳傑，被宜甜、羅鈞（施名帥飾）識破，透過領養活動，假意領養小貓，實則帶去廢棄工廠虐待剃毛，甚至襲擊施名帥。羅鈞為此找上「里長狗」，通知附近流浪貓狗小心這號人物，楊陳傑也因為虐貓事件無法回到服務處上班，虐待動物的惡劣行為也引來觀眾一片罵聲。

梁正群形容「楊陳傑」是一位工作壓力大，卻選擇錯誤的方式排解壓力的角色。他為了詮釋角色，演戲期間完全不跟任何動物接觸，讓自己對動物完全無感，「不能露出喜愛小動物的臉孔，不然會破功，花很多時間讓自己討厭那些貓咪。」但他其實非常喜歡小動物，從小就養過貓、狗、鳥，平時也喜歡接觸貓貓狗狗，還會跟他們合照，哀怨直呼：「這是我從影以來，史上最痛苦、最難演的一次經驗！」《黑喵知情》每週日晚間10點在LINE TV、民視無線台療癒播出，LINE TV VIP會員23日起，每週日晚間9點可以搶先一小時收看。

梁正群飾演楊陳傑。（LINE TV提供）

梁正群劇中虐待貓咪還剃毛。（LINE TV提供）

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