俄羅斯工業和貿易部部長曼圖羅夫表示，俄新冠病毒疫苗國內產量增加後，有望2021年春季開始出口。曼圖羅夫在回答記者提問時說：「客觀地說，有望在明年春季開始出口，這是在我國疫苗產量達到高水平的時候。」

他解釋說：「隨著我國疫苗產量的增加以及加馬列亞等研究機構與外國同行的合作，才會開始出口，因為需要經過一系列審批才能作出決定。現在有些人希望購買，但我們還沒準備好，因為需要先解決自己的問題。」

俄羅斯衛生部8月11日註冊了全球首款預防新冠病毒感染的疫苗，由加馬列亞流行病學和微生物學國家研究中心與俄羅斯直接投資基金共同研發。疫苗被命名為「衛星-V」（Sputnik V）。

俄羅斯直接投資基金總裁德米特里耶夫表示，該基金目前已收到20多個國家購買10億劑疫苗的申請。與此同時他指出，俄方已商定在5個國家生產疫苗，現有產能將達到每年5億劑。

(中時 )