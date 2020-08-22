環中路長約1.3公里綠色草瀑，讓行經用路人覺得不可思議，咸認為應要好好整理。（陳世宗攝）

台中市南屯區環中路4段近重畫區單元五的慢車道分隔島，近日雜草叢生滿溢，讓行車經過用路人以為是灌木叢綠化造景；市議員張耀中22日抨擊說，單元五重畫會故意在維護保固期間，未盡管理維護責任。建設局強調，重畫會允諾於一週內進場除草，後續將依認養狀況點交建設局維管。

張耀中說，單元五重畫會成立以來，風波不斷，依照市地重畫辦法等相關規定，重畫會對公共設施有維護管理的責任；這段長約1.3公里兩側慢車道分隔島的草瀑；從今年6月下旬始相關單位就積極聯絡，希望重畫會能儘速養護管理，該會用拖延戰術拖過保固期後，雙手一攤就表沒有維護責任。

張耀中指出，這段長約1.3公里綠色草瀑，讓行經用路人覺得不可思議，咸認為應要好好整理；經他實地測量發現草高約90公分，半個成人高度，這樣雜亂的市容景觀不該存在，且環中路屬生活圈道路的一環，草叢過高將影響行車視線，對交通安全產生威脅。

張耀中痛批說，難道重畫會只想賺取土地開發好處嗎？對於市容維護沒有責任？重畫會的消極不作為維護管理，市府對重畫會卻無可奈何，公權力已蕩然無存；主管機關無論是地政局或建設局都應拿出積極態度正視問題，如果再不處理環保局應依法予以告發。

建設局表示，單元五重劃會植栽完成後於認養期間未維護，致南屯區環中路四段近重劃區單元五的慢車道分隔島雜草叢生，市府6、7月間不斷發函要求處理，重劃會一再拖延，直至7月底才回覆認養期約已滿。建設局堅持要求重劃會處理，再三交涉，重劃會允諾將於一週內進場除草，後續將依認養狀況點交建設局維管。

(中時 )