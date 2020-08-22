外傳國民黨中央考慮在國民黨執政的14縣市實施普篩，新竹縣長楊文科回應，對此考量在於是否對鄉親有利，且唯有中央與地方合作，防疫才有力量。

由於彰化縣實施普篩狀況引發全台軒然大波，外傳國民黨內有聲音，意欲團結藍營執政14縣市，共同實施普篩，保證人民安全。

楊文科表示，對於是否實施普篩，考量點在於是否有利於新竹縣的鄉親，他也認為，唯有中央與地方共同合作，防疫的力量才會顯著。

(中時 )