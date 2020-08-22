新竹縣長楊文科：中央與地方合作 防疫力量才顯著 16:392020/08/22 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣長楊文科（右一）認為，中央與地方合作，防疫力量才會顯著。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳國民黨中央考慮在國民黨執政的14縣市實施普篩，新竹縣長楊文科回應，對此考量在於是否對鄉親有利，且唯有中央與地方合作，防疫才有力量。 由於彰化縣實施普篩狀況引發全台軒然大波，外傳國民黨內有聲音，意欲團結藍營執政14縣市，共同實施普篩，保證人民安全。 楊文科表示，對於是否實施普篩，考量點在於是否有利於新竹縣的鄉親，他也認為，唯有中央與地方共同合作，防疫的力量才會顯著。 (中時 ) #防疫 #新竹縣長 #楊文科 #中央 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰化血清抗體調查 25日如期公布 04:102020/08/22 生活新聞 日月潭萬人泳渡辦不辦 待中央裁示 04:102020/08/22 地方新聞 藝術家返鄉 老屋變身美學咖啡屋 04:102020/08/22 地方新聞 中光電新事業起飛 營運添翼 04:102020/08/22 證券．權證 防疫指揮明確化 04:102020/08/22 時論廣場 陳時中只是傀儡 04:102020/08/22 時論廣場 花縣府簽約企業 助柚農拓展銷路 04:102020/08/22 地方新聞 公布防疫混居旅館名單遭疑不公平 柯文哲回應了 12:252020/08/22 生活 港9月1日社區普篩 至少採驗500萬人 04:102020/08/22 兩岸要聞 柯林宏善用法律專才 發揮使命感 04:102020/08/22 企業經營 政治熱門新聞 高雄補選後 民進黨將「無障礙統治」800天？黃創夏：很恐怖 - 政治 - 旺報 彰化下周二公布4千人篩檢結果 沈富雄預言結局 - 政治 陳其邁市府小內閣名單出爐 前韓團隊成員只求一件事 - 政治 快訊》台中市和平區長補選開票 林蔣雪霞代夫出征失利 - 政治 兩岸開戰國軍撐多久？學者：問題在民心撐多久 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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