「抓週」是大眾耳熟能詳的傳統禮俗，但在海港抓週，可不是隨處都有的體驗！紅毛港文化園區保存了紅毛港聚落昔日舊構件，並仿建重現古厝，打造出來的懷舊場域，更能凸顯「抓週」這個凝聚家族情感的傳統禮俗；文化局特別在該區舉辦「海港抓週趣」，為週歲寶寶打造最海派的成長饗宴。

「海港抓週趣」不僅儀式樣樣不馬虎，抓週物品也各個別出心裁，海港文化與紅毛港文化園區獨特的地標都被賦予了祝福，成為與眾不同的抓週吉祥物，例如抓高字燈塔是領航者、抓船舵當工程師、抓貨櫃有海運貿易好生意、抓烏魚賺大錢、抓浮球好福氣、而抓到遊艇，當然就是當董事長，做總裁囉，

隨著寶寶們抓起不同的物品，現場驚喜與歡笑聲不斷，參加民眾齊聚古厝前合影，留下家庭成員成長的珍貴回憶。郭元益糕餅博物館副執行長陳信守表示，郭元益睽違四年再次回到高雄舉辦抓週活動，便選擇與高市府文化局合作，百年糕餅品牌在具豐厚歷史人文的紅毛港文化園區舉辦傳統抓週禮俗，更是別具意義。

文化局藉由全台獨一無二的海港抓週場景，讓紅毛港文化園區與更貼近人們的生活，歡迎全台民眾來到紅毛港文化園區欣賞大船入港的壯闊海景，在這片海的故鄉，與親朋好友共享「海派」好時光。

(中時 )