游小白在《女力報到－正好愛上你》中是「最強綠葉」，有他在的場次就有笑料，近期游小白、王上菲劇中搭擋搶C位，共同帶領其他演員在超商裡大秀舞藝。這回恰逢鬼門開，他轉而化身「鬼故事大師」聊起靈異經驗。

他表示，有次跟曾少宗因為拍戲一起外宿，隔天早上卻看到曾少宗睡車上，才知道曾少宗晚上快睡著時，突然被拍肩膀，但起來沒看到人，唸聖經後快入睡時，又被拍膝蓋，連續被攻擊3次，游小白回憶「曾少宗最後一次起身，他看到一個男臉，透明半邊臉」。

游小白（左起）、曾少宗先前一起撞鬼。（截自游小白FB）

游小白說，當下聽完曾少宗被嚇的過程，回到自己的房間後也感到頭暈，他先對著四周道歉，表明住幾天就會離開，但還是沒用，「我就起來說，如果有打擾到或睡到你的床，不然我睡過來一點，另外一邊給你睡好不好？」下一秒游小白立刻感覺到旁邊的枕頭下陷，「我嚇死！是有人真的躺在你旁邊的那種感覺，我後來就把床趕快還給他。」

王上菲本身有靈異體質，她也分享起在屏東趕拍《女兵日記》的撞鬼經驗，「那時候我跟素娥睡同一間，有天晚上很累，睡到一半突然兩隻手被壓制在床上，想要張開眼睛也張不開，我想要跟素娥求救，但我的身體就一直被壓制住。」當下她也開始對著空氣道歉，但還是無法掙脫，緊接著她飆起國罵，終於成功掙脫束縛。《女力報到－正好愛上你》每周一至周五晚間八點TVBS 42頻道播出。

游小白（左）、王上菲（右）演出《女力報到－正好愛上你》。（TVBS提供）

王上菲（左起）、游小白都很會跳舞。（TVBS提供）

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