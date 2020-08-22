旅客李先生（左二）為了與太太結褵40年的紀念，特別神秘了安排行程，；李太太則說結婚40年來，先生這次的表現最浪漫。（陳麒全攝）

中華航空推出「浪漫七夕、愛在華航」微旅行，結合采盟免稅店幸福情人大道登機。（陳麒全攝）

七夕情人節將至，中華航空推出「浪漫七夕、愛在華航」微旅行，結合采盟免稅店幸福情人大道登機，吸引不少夫妻、情人以及親子報名參加，其中一對結婚40周年李姓夫妻，先生特別神秘安排這趟空中浪漫行程，但因受天候影響，航線規劃往香港方向飛航一圈後，於17時30分返回桃園機場。

為帶給旅客最難忘的體驗，華航特別與采盟免稅店合作，將第二航廈D4登機門精心打造為幸福情人大道，以象徵雙雙對對的甜蜜雙心圖示，指引54對旅客前往登機。華航也制作了放閃情人打卡手板，像是「你是什麼星座？」、「我是為妳量身定做」等趣味情話手板，讓旅客爭相開心拍照打卡，並采盟免稅店也安排小提琴手現場為旅客演奏，添增不同於以往的浪漫氛圍。

旅客李先生為了與太太結褵40年的紀念，特別神秘了安排行程，帶著太太一起參加華航七夕為微出國行程，李先生說，以前出差就常搭華航，這次參加華航七夕活動也很期待，跟老婆結婚40年了，感謝老婆40年來辛苦的付出，讓我們老夫老妻也能浪漫一下；李太太則說結婚40年來，先生這次的表現最浪漫。

航空迷旅客陳先生與同志伴侶謝先生兩人帶著自己心愛的布偶一起登機，陳先生表示，自己是個航空迷，更是華航迷，兩隻大玩偶就像是他們的小孩，很開心可以在情人節前夕，與愛人帶著小孩一起搭乘華航情人節微出國專機浪漫出遊。

華航也為每位搭機旅客準備了情人節好禮，除了可享用限定版機上空中下午茶，並獲得限量豪華商務艙盥洗包、比利時皇室御用巧克力GODIVA-經典金裝愛心巧克力及GODIVA門市雙人下午茶券。華航另為旅客加碼準備機上小驚喜，每位旅客可拿到一份特製幸運餅乾，每塊幸運餅乾中隨機附上一張浪漫情話詩籤，並有三位幸運兒能帶走價值1580元的GODIVA禮盒，還有告白頭墊讓旅客在高空中向另一半宣誓愛語。

(中時 )