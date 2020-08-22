台中市動物保護防疫處將於23日在刑務所演武場舉辦「蹓蹓動物緣」與寵物同遊市集活動。（陳淑芬攝）

帶毛小孩來市集一起玩！台中市動物保護防疫處將於23日在刑務所演武場舉辦「蹓蹓動物緣」與寵物同遊市集活動，值得一提的是為營造寵物友善空間，市集規劃「寵物專區」，攤位都「矮一截」，高度僅約30公分高，除了飼主可大逛市集，毛小孩也可飽覽展品、參與文創互動同樂。

台中市動物保護防疫處今年擴大舉行友善動物市集活動，兼顧人與寵物的友善環境，打造飼主與心愛的寵物同遊舒適及安全的玩耍空間，23日下午1時至晚間7時將在台中市刑務所演武場推出「蹓蹓動物緣」活動，安排30多個文創攤位市集外，還有樂手及創作歌手演出及寵物講座，讓飼主與寵物一起歡渡假日。

這場文創市集很特別，主辦單位規劃有「寵物專區」，近10個攤位刻意依以毛小孩可視角度需求規畫，商品攤位高度降低至約30公分高，讓寵物能輕鬆飽覽商品或參與互動。

主辦單位表示，活動中安排兩場寵物講座，邀請浪浪中途學校訓練師蘇庭鋒主講「有禮毛小孩－帶狗進出公共場所的注意守則！」；毛孩鮮食主廚趙曉琴主講「寵物食品指南，辨別天然寵物食品及適合鮮食！」，宣導「友善動物空間」及「寵物營養」的觀念，提供飼主照顧毛小孩的知識。

主辦單位邀請民眾帶寵物一起來市集玩，讓寵物與飼主們相互認識交流，深入瞭解自己毛小孩的習慣，打造人與寵物間和諧共處的友善環境。

(中時 )