大陸海南省海事局22日下午在官網發布航行警告，宣布海南島東南部海域24日凌晨0時至29日午夜12時，進行軍事訓練活動。

根據公告座標，軍演區域涵蓋大陸掌控的西沙群島永興島北部海域，總體軍演海域範圍近海南省這麼大。

公告宣布，這次軍演座標範圍為：18-19.5N／111-13.5E、19-02.00N／112-14.5E、19-02.5N／112-57.0E、18-17.0N／113-51.5E、17-37.5N／113-52.0E、 16-38.00N／112-44.0E、16-38.00N／112-44.0E、16-38.00N／112-20.0E。上述座標連線範圍內屆時將進行軍事訓練，禁止駛入。

解放軍91208部隊、山東省海洋及漁業監督監察總隊、青島市海事局及連雲港市海事局方於21日聯合公布，於22日中午起至26日，在青島至連雲港以東海域進行大型實彈射擊演習，期間禁止船舶進入臨時禁航區。

(旺報 )